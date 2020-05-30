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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Триллер в чемпионате Украины с удалением и пенальти: "Александрия" помогла "Динамо", обыграв "Зарю"

30 мая, 19:45

Олег Люлька Олег Люлька

Все шло к нулевой ничьей, но в концовке встречи "Заря" осталась в меньшинстве и пропустила с 11-метрового удара

Шансы "Динамо" на второе место в чемпионате Украины и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов возросли после того, как в субботу в первом "карантинном" туре Премьер-лиги главный конкурент киевлян "Заря" проиграла на выезде "Александрии" 0:1 в поединке с драматической концовкой.

Обзор матча "Александрия" – "Заря" (1:0)

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В поединке "Александрия" – "Заря" все шло к нулевой ничьей. Однако на 85-й минуте судья за две желтые карточки удалил защитника "Зари" Михайличенко. А на четвертой добавленной минуте "Александрия" реализовала численное большинство с пенальти, который точно исполнил Гречишкин.

Удаление Михайличенко

Пенальти Гречишкина

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Отметим, что арбитр Арановский назначил 11-метровый в ворота "Зари" за фол со стороны немецкого защитника луганчан Абу Ханны против Банады. Парадокс судьбы в том, что Абу Ханна буквально перед этим вышел на замену – выпуская его на поле, коуч "Зари" Скрипник пытался укрепить оборону, а получилось наоборот.

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После поражения в Александрии "Заря" продолжает оставаться на втором месте в турнирной таблице УПЛ, но уже в воскресенье луганчан может подвинуть с него "Динамо", если возьмет хотя бы очко в игре с "Шахтером" на НСК "Олимпийский".

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Александрия – Заря – 1:0
Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)
Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко – Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56) – Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)
Заря: Махарадзе – Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Цвек – Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин – Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)
Предупреждения: Пашаев – Леднев, Лунев, Михайличенко, Вернидуб
Удаление: Михайличенко, 85 (повторное предупреждение)

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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видео голов чемпионат Украины Заря Луганск Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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