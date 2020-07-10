У бывшего футболиста "Днепра-1" и "Оболони" обнаружили рак, но он не сдается

Молодой канадский футболист Арамис Кузин получил неприятное известие: у 21-летнего парня диагностировали рак. Бывший форвард украинских клубов "Днепр-1" и "Оболонь-Бровар" сейчас проходит лечение в США, в штате Пенсильвания. Тем не менее он не собирается сдаваться на милость болезни и уже начал свою борьбу. Минувшей зимой Арамис пополнил состав датского "Ольборга", а летом прошлого года Кузин подписал контракт с "Днепром-1" после выступления в Первой лиге Украины за "Оболонь-Бровар".

Реклама

Спортсмен сам рассказал о своем состоянии в Instagram:

"Это момент перед тем, как моя жизнь изменилась. Неделю назад я должен был сделать абляцию предполагаемой доброкачественной опухоли (остеоидной остеомы), которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не прошла, так как биопсия, которую хирург сделал после того, как я заснул, показала, что предположения врачей о моей ноге неверны. Дождавшись результатов биопсии, мне поставили диагноз саркома Юинга – редкая форма рака костей, поражающая в основном молодых людей. Хотя я еще не знаю все детали, но уверен, что я и все в моем окружении собираемся надрать этой штуке задницу. С нетерпением жду начала химиотерапии, прохождения этого процесса и возвращения на футбольное поле. Всем много любви".

INSTAGRAM

Среди слов поддержки Кузину есть и добрые пожелания от украинских поклонников футбола.

Читайте также: на какие машины похожи клубы-лидеры Первой лиги Украины.

Смотрите, как "Днепр-1" обыгрывал "Олимпик" в чемпионате Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама