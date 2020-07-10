Українська
$ 26,93
30,54

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

У бывшего футболиста "Днепра-1" и "Оболони" обнаружили рак, но он не сдается

10 июля, 11:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Канадец Арамис Кузин лечится в Филадельфии и не теряет оптимизма

Молодой канадский футболист Арамис Кузин получил неприятное известие: у 21-летнего парня диагностировали рак. Бывший форвард украинских клубов "Днепр-1" и "Оболонь-Бровар" сейчас проходит лечение в США, в штате Пенсильвания. Тем не менее он не собирается сдаваться на милость болезни и уже начал свою борьбу. Минувшей зимой Арамис пополнил состав датского "Ольборга", а летом прошлого года Кузин подписал контракт с "Днепром-1" после выступления в Первой лиге Украины за "Оболонь-Бровар".

Реклама

Спортсмен сам рассказал о своем состоянии в Instagram:

"Это момент перед тем, как моя жизнь изменилась. Неделю назад я должен был сделать абляцию предполагаемой доброкачественной опухоли (остеоидной остеомы), которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не прошла, так как биопсия, которую хирург сделал после того, как я заснул, показала, что предположения врачей о моей ноге неверны.

Дождавшись результатов биопсии, мне поставили диагноз саркома Юинга – редкая форма рака костей, поражающая в основном молодых людей. Хотя я еще не знаю все детали, но уверен, что я и все в моем окружении собираемся надрать этой штуке задницу. С нетерпением жду начала химиотерапии, прохождения этого процесса и возвращения на футбольное поле. Всем много любви".

INSTAGRAM

Среди слов поддержки Кузину есть и добрые пожелания от украинских поклонников футбола.

Читайте также: на какие машины похожи клубы-лидеры Первой лиги Украины.

Смотрите, как "Днепр-1" обыгрывал "Олимпик" в чемпионате Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рак футбол чемпионат Украины Оболонь-Бровар Днепр-1 Арамис Кузин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
"Динамо" – "Шахтер" онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
29-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
29-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
"Заря" – "Александрия": прямая видеотрансляция матча чемпионата УкраиныФутбол
Прощай,
Прощай, "Карпаты"! Названы премиальные львовским игрокам за последний матч перед крахом клубаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять