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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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У легионера "Динамо" Жерсона Родригеса случился конфликт с Буяльским: партнерам пришлось их разнимать

29 октября, 19:58

Лидер сборной Люксембурга, с августа выступающий за киевлян, посетовал на агрессивность украинцев

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

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Вингер сборной Люксембурга португальского происхождения Жерсон Родригес, летом перешедший в киевское "Динамо" из японской команды "Джубило Ивата", рассказал о своих отношениях с украинцами, а также о конфликте, случившемся с одноклубником. Ранее Жерсон похвастался шикарным особняком в Киеве.

"Я несколько удивлен, – признался в интервью клубному журналу "Динамо" Жерсон Родригес. – В Украине приходилось сталкиваться с агрессией. Возможно, это замечаю, потому что ранее жил в Японии. Там очень спокойные, благодарные, интеллигентные, культурные люди. Но постепенно привыкаю. Думаю, везде есть враждебно настроенные люди. Но, в целом, могу сказать, что у украинцев не очень мягкий характер. Вероятно, это связано с непростой историей Украины"

Смотрите автогол Родригеса в матче Люксембург – Украина

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На вопрос о том, с кем у Жерсона лучше налажено взаимодействие на поле, он ответил: "С Вербичем, Кадири и Буяльским. Виталия учу английскому языку, а он меня русскому и украинскому (смеется). Однажды у нас с ним было недоразумение на тренировке. Партнерам по команде пришлось нас разнимать. Но мы нашли общий язык и теперь хорошо общаемся".

Напомним, в последнем туре чемпионата Украины команда Жерсона Родригеса не сумела обыграть дома "Карпаты" (1:1). При этом "Динамо" установило антирекорд сезона – на трибунах НСК "Олимпийский" в поединке с львовянами пустовало 65 тысяч мест.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
11
1
0
36
6
30
34
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
12
2
4
6
9
16
-7
10
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
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ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
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Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

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чемпионат Украины Динамо Киев легионер Виталий Буяльский Жерсон Родригес

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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