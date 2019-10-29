У легионера "Динамо" Жерсона Родригеса случился конфликт с Буяльским: партнерам пришлось их разнимать

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

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Вингер сборной Люксембурга португальского происхождения Жерсон Родригес, летом перешедший в киевское "Динамо" из японской команды "Джубило Ивата", рассказал о своих отношениях с украинцами, а также о конфликте, случившемся с одноклубником. Ранее Жерсон похвастался шикарным особняком в Киеве.

"Я несколько удивлен, – признался в интервью клубному журналу "Динамо" Жерсон Родригес. – В Украине приходилось сталкиваться с агрессией. Возможно, это замечаю, потому что ранее жил в Японии. Там очень спокойные, благодарные, интеллигентные, культурные люди. Но постепенно привыкаю. Думаю, везде есть враждебно настроенные люди. Но, в целом, могу сказать, что у украинцев не очень мягкий характер. Вероятно, это связано с непростой историей Украины"

Смотрите автогол Родригеса в матче Люксембург – Украина

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На вопрос о том, с кем у Жерсона лучше налажено взаимодействие на поле, он ответил: "С Вербичем, Кадири и Буяльским. Виталия учу английскому языку, а он меня русскому и украинскому (смеется). Однажды у нас с ним было недоразумение на тренировке. Партнерам по команде пришлось нас разнимать. Но мы нашли общий язык и теперь хорошо общаемся".

Напомним, в последнем туре чемпионата Украины команда Жерсона Родригеса не сумела обыграть дома "Карпаты" (1:1). При этом "Динамо" установило антирекорд сезона – на трибунах НСК "Олимпийский" в поединке с львовянами пустовало 65 тысяч мест.

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