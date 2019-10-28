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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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65 тысяч пустых мест на НСК: "Динамо" пробило дно сезона на игре с "Карпатами"

28 октября, 00:05

Игру, в которой киевляне не сумели одолеть одного из аутсайдеров чемпионата, посетило всего 5 085 человек

"Динамо" - "Карпаты" - 1:1

"Динамо" - "Карпаты" - 1:1 / Фото: Facebook

Матч двенадцатого тура чемпионата Украины, в котором "Динамо" сыграло вничью с "Карпатами" 1:1, отметился зрительским антирекордом киевского клуба. НСК "Олимпийский", где состоялся поединок, собрал всего 5 085 болельщиков – это худший показатель домашних игр динамовцев в текущем сезоне как с учетом чемпионата Украины, так и еврокубков.

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Если учесть, что официальная вместимость "Олимпийского" 70 050 человек, то на игре с "Карпатами" пустовало 64 965 мест.

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Предыдущий зрительский антирекорд "Динамо" в этом сезоне был установлен в матче пятого тура Премьер-лиги против "Олимпика", который завершился с тем же счетом, что и игра с "Карпатами", – 1:1. На поединке в День независимости, 24 августа, собралось 14 713 человек. Кстати, то была дебютная игра Михайличенко после возвращения на тренерский мостик киевлян.

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Одной из причин такой низкой посещаемости на игре "Динамо" – "Карпаты" (1:1), помимо невзрачной игры киевлян, мог стать календарно-психологический фактор: болельщики сделали паузу после игры Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1) на прошлой неделе – перед следующим большим матчем, в котором "бело-синим" будет противостоять самый принципиальный соперник.

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Следующий поединок на НСК "Олимпийский" "Динамо" проведет уже в ближайшую среду, 30 октября, в 19:30. В рамках 1/8 финала Кубка Украины команда Алексея Михайличенко примет донецкий "Шахтер". "Надо просто лучше играть футбол. Перед матчем с "Шахтером" нужно все забыть и сделать выводы. Мы будем играть только на победу", – обещает после 1:1 с "Карпатами" форвард киевлян Артем Беседин.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Шахтер" в Суперкубке-2019

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Источник: Сегодня|Спорт

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