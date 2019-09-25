У "Мариуполя" лишь 7% шансов обыграть "Динамо": прогноз букмекеров на матч ЧУ

"Мариуполь" 10 часов добирался в Одессу / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Сегодня киевское "Динамо" встретится с "Мариуполем" в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины. Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени Бойко, начало в 17:00. На нашем сайте уже доступен онлайн "Мариуполь" – "Динамо" с видеоповторами голов и описанием всех опасных моментов.

Букмекеры считают фаворитом матча Динамо: вероятность победы подопечных Алексея Михайличенко оценивается коэффициентом 1.25, ничьей – 5.60, победы Мариуполя – 12.5. Если перевести эти цифры в проценты, то киевляне имеют 75 процентов на успех, а у "Мариуполя" – лишь 7 процентов.

При этом, по мнению букмекеров, "Динамо" имеет хорошие шансы одержать сухую победу (1.91), а в матче будет забито более двух мячей (1.88).

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Что касается индивидуальных показателей, то больше всего шансов отличится у Виктора Цыганкова (2.70). Следом за ним идут Беньямин Вербич (3.00) и Артем Беседин (3.30). У азовцев ближе всех к забитому мячу Владислав Вакула (4.20) и Игорь Кирюханцев (6.00). Кстати, в прошлом матче против "Ворсклы" Цыганков оформил 2+1 по системе гол плюс пас.

Это будет 43-я встреча команд в рамках чемпионата Украины. 35 поединков завершилось в пользу "Динамо", две победы на счету "Мариуполя" и еще в пяти матчах зафиксирована мировая. Отметим, что динамовцы одержали одну из самых крупных побед в истории как раз над "Мариуполем" – в 2010 году в Киеве азовцы были разгромлены со счетом 9:0.

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