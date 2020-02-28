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Марлос похвастался, что научил Степаненко финтам а-ля Зидан

28 февраля, 10:27

Полузащитник "Шахтера" поделился впечатлениями от матча Лиги Европы в Лиссабоне

Поздно вечером в четверг "Шахтер" сыграл с "Бенфикой" вничью в 1/16 финала Лиги Европы и обеспечил себе путевку в следующий раунд. После довольно драматичного поединка игроки команд рассказывали о своих эмоциях.

Атакующий полузащитник "горняков" Марлос поведал о свои действиях.

"Бенфика" всегда очень сильно играет на старте матча. Но во втором тайме удалось исправить ситуацию и добиться нужного для нас результата. Сначала я действовал больше через фланг, но потом почувствовал, что не хватает мощности в середине поля. Когда ее там нет, всегда тяжело играть, поэтому туда уже больше смещался".

Также бразилец высказался о действиях партнеров – в частности немного похвастался, что приложил руку к эффектным финтам Тараса Степаненко:

"Отсутствие Коваленко, скорее всего, связано с повреждением на тренировке. Маркос Антонио молодой, но очень перспективный футболист. Считаю, он очень хорошо поработал. Я же еще пока далек от своей лучшей формы. Чтобы ее набрать, нужно очень много работать. А финты Зидана от Степаненко – это моя школа, да".

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Читайте, что рассказал Тарас Степаненко о матче с "Бенфикой" в Лиге Европы в Португалии.

Смотрите лучшие моменты второго тайма матча "Бенфика" – "Шахтер".

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футбол Лига Европы Шахтер Донецк плей-офф Бенфика Тарас Степаненко Марлос

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