Украинская команда разобралась со "Спартаком" на сборах в Турции

В понедельник "Днепр-1" минимально проиграл, а "Олимпик" разгромно победил

"Олимпик" победно завершил сбор в Турции

Клубы украинской футбольной Премьер-лиги продолжают проводить контрольные матчи на тренировочных сборах. Сегодня сразу четыре наши команды сыграли "товарняки". Как мы сообщали, киевское "Динамо" разгромило "Динамо" (Брест) Милевского и Хачериди в турецком Белеке.

В понедельник донецкий "Олимпик" разбил "Спартак". Но не московский, а сербский, хотя счет все равно приятный – 4:0. Голами отличились Завийский, Матар, Шахаб и Романовский. Подопечные Висенте Гомеса закрывают первый тренировочный сбор разгромной победой, выиграв все пять матчей, и в отличном настроении отправляются в Киев.

Гораздо скромнее сыграла полтавская "Ворскла", ограничившись ничьей 1:1 с 13-й командой чемпионата Сербии – "Радником". Гол Щербака во втором тайме позволил украинской команде отыграться.

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Еще хуже закончилось все для "Днепра-1". Парни Дмитрия Михайленко проиграли в Белеке польскому середняку "Ягеллонии" – 0:1, пропустив в начале встречи пенальти.

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