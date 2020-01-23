Украинские гранды против массового переноса весенних матчей чемпионата, но их не поддержали

Последнее слово теперь остается за УАФ, которая может провести оперативное заседание

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Большинство клубов УПЛ поддержало предложение УАФ о смещении весенних туров украинской Премьер-лиги для того, чтобы у национальной сборной было больше времени на подготовку к Евро-2020. Об этом сообщил директор премьер-лиги Евгений Дикий.

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Недовольны таким решением УПЛ остались в "Динамо", "Заре" и "Мариуполе". В то время как "Шахтер" придерживается предложения своего тренера Луиша Каштру, который предлагал перенести только два последних тура регулярного чемпионата, за счет чего можно было бы выиграть две недели.

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Финальное решение должен утвердить исполком УАФ, которая для такого случая может провести оперативное заседание в факсовом режиме.

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В календарь планировалось внести такие изменения:

– 21-й тур – третий после зимнего перерыва – смещается с 7 на 4 марта;

– 22-й тур – с 14 на 7 марта;

– 1/4 финала Кубка Украины – с 4 на 11 марта;

– 23-й тур – с 21 на 14 марта;

– туры 24-26 – на 21 марта, 4 и 11 апреля;

– 1/2 финала Кубка Украины – с 22 на 15 апреля;

– туры 27-30 – на 18, 22, 25 апреля и 2 мая;

– 31-й тур – с 20 на 9 мая;

– 32-й тур – с 24 на 16 мая

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