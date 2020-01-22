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Тренер "Шахтера" не хотел бы отмены плей-офф чемпионата и предлагает Шеве компромисс-"фантастику"

22 января, 14:04

Наставник "Шахтера" призывает уважать правила турнира

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Украинская Премьер-лига в текущем чемпионате может отменить плей-офф за право выступать в еврокубках. С такой просьбой в УАФ обратился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Это связано с предстоящей подготовкой команды к Евро-2020. Наставник "сине-желтых" хочет, чтобы сезон в украинском футболе завершился раньше. Ранее мы давали астропрогноз на 2020 год для Шевы.

Свое мнение по данному вопросу высказал португальский тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Когда начинается соревнование, есть правила, мы должны их уважать в течение всего пути. Это касается и футбола. Если мы начали с этими правилами, так и нужно продолжать. Я пойму, если это произойдет. Мы хотим, чтобы Украина показала себя лучшим образом на Евро. Если нужно что-то сместить в последних турах, чтобы ребята подготовились к Евро, мы к этому готовы. Но ни в коем случае не нужно забывать о правилах, с которыми мы начали чемпионат".

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Наставник "горняков", которые лидируют в чемпионате с запасом в 14 очков от второго места, предлагает такой компромисс:

"Думаю, самое лучшее, что можем сделать, это взять два последних тура, постараться их перенести на какую-то определенную дату. Мы можем поменять даты двум последним турам, тогда можем выиграть две недели. Две недели в футболе – это фантастика".

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" провел первую тренировку на сборе в Турции с четырьмя воротами.

Смотрите, как "Шахтер" в Лиге чемпионов играл вничью с "Манчестер Сити" – 1:1

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Источник: Канал Футбол

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