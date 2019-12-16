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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Клуб из УПЛ ушел в отпуск без четырех футболистов: один так и не дебютировал за первую команду

16 декабря, 15:00

В клубе решили не продлевать контракты с футболистами

/ Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

"Днепр-1" прекратил сотрудничество с хавбеками Александром Кобахидзе и Игорем Загальским, нападающим Арамисом Кузиным и защитником Юрием Романюком.

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Александр Кобахидзе присоединился к "Днепру-1" перед этим сезоном, сыграл в двух матчах.

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Загальский провел в этом сезоне чемпионата Украины три матча, как и Юрий Романюк.

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А вот бывший игрок "Оболони-Броваря" Арамис Кузин так и не дебютировал за первую команду "Днепра-1". Форвард выступал в молодежном первенстве.

Как мы писали ранее, Суркис принял решение по тренерскому вопросу в "Динамо". Несмотря на вылет из еврокубков, президент киевского клуба не намерен увольнять Алексея Михайличенко.

Также мы рассказывали, что динамовец Артем Беседин в отпуске будет занят лечением "очень неприятной травмы". У лучшего бомбардира киевлян в чемпионате Украины – проблемы с коленом.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Лугано" (1:1), планом на который гордится Михайличенко:

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чемпионат Украины Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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