Украинский клуб подписал защитника европейской сборной из Англии

Люксембуржец Энес Махмутович будет два года выступать в УПЛ за "Львов"

Первый тур чемпионата Украины получился неполным из-за обнаружения случаев коронавируса во "Львове". При этом клуб с запада страны не теряет времени даром и до своего старта в УПЛ продолжает усиливать состав. В летнее межсезонье команда пополнила свои ряды тремя новыми исполнителями.

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Очередным новичком "Львова" стал 23-летний защитник Энес Махмутович. Последним местом работы игрока сборной Люксембурга была молодежная команда английского "Миддлсбро" (U23), которую он покинул в начале июля. За свою национальную команду он провел уже 11 матчей. Контракт с Махмутовичем подписан на два года, сообщил официальный сайт ФК "Львов". За новую команду он будет выступать под №22.

Также чуть ранее львовский клуб сообщил о том, что команду пополнил 24-летний хорватский защитник Макс Челич, с которым договорились о трехлетнем соглашении. Воспитанник загребского "Динамо" в последнее время выступал на Родине за "Горицу".

Узнавайте расписание, трансляции и результаты 1-го тура чемпионата Украины.

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