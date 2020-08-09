Усиление под Лигу Европы: "Заря" увела капитана у главного конкурента на медали

Денис Фаворов выбирал между "Зарей" и львовским "Рухом"

Капитан черниговской "Десны" Денис Фаворов в ближайшее время станет игроком луганской "Зари". Об этом сообщает Sport.ua, ссылаясь на собственные источники. По информации издания, стороны близки к подписанию контракта. Ранее "Заря" официально заявила, кто будет тренировать команду в следующем сезоне. Виктор Скрипник остается у руля луганской команды, имея контракт еще на два года.

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Также сообщается, что 29-летний Фаворов также мог перейти в львовский "Рух", выступающий в Первой лиге Украины, но предпочел продолжить карьеру в "Заре", которая в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

В луганском клубе Фаворов заменит Александра Тымчика, который вернулся в киевское "Динамо" из аренды.

Денис Фаворов за свою карьеру играл за киевский "Арсенал", "Славутич" (Черкассы), "Полтаву", "Черкасский Днепр". Цвета "Десны" защищал с 2016 года. За черниговский клуб провел 131 матч, забил 36 мячей.

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Смотрите, как "Заря" играла в завершившемся чемпионате Украины:

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