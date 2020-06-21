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В Бельгии подтвердили интерес к Михайличенко – за него хотят получить не менее 1 миллиона евро

21 июня, 10:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Андерлет" хочет усилиться воспитанником "Динамо", который выступает в "Заре"

Бельгийские СМИ подтвердили интерес самого титулованного клуба страны "Андерлехта" к украинскому защитнику луганской "Зари" Богдану Михайличенко. По информации Het Nieuwsblad, украинец является приоритетной целью бельгийцев, но отмечается, что "Заря" вряд ли отпустит футболиста дешевле, чем за 1 миллион евро.

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Ранее сообщалось, что стороны начали переговоры, а сумма трансфера составит 500 тысяч евро – эта сумма отступных прописана в контракте Михайличенко.

Михайличенко выступает за "Зарю" с лета 2018 года. Первый сезон он провел на правах аренды, а его контракт принадлежал киевскому "Динамо". Прошлым летом киевляне приобрели у "Зари" Александра Караваева, отдав луганчанам права на Михайличенко. Правда, сейчас многие болельщиков "Динамо" жалеют, что клуб отпустил талантливого футболиста.

В текущем сезоне 23-летний Михайличенко провел 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча – в ворота "Динамо" и "Шахтера", а также сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt.com оценивает украинца в 800 тысяч евро.

Тем временем летом начали ходить слухи, что луганская "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. В связи с этим у клуба появилась особая необходимость пополнить казну за счет трансферов.

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Смотрите, как "Заря" уступила "Александрии" после возобновления чемпионата:

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чемпионат Украины Заря Луганск Андерлехт чемпионат Бельгии Богдан Михайличенко

Источник: Сегодня|Спорт

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