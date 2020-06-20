"Заря" устраивает распродажу: уже двое игроков пакуют чемоданы в европейские клубы

Появилась информация о том, что в ближайшее трансферное окно "Зарю" покинут как минимум двое игроков основного состава. Речь идет о двух полузащитниках. Тем временем летом начали ходить слухи, что луганская "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. В связи с этим у клуба появилась особая необходимость пополнить казну за счет трансферов.

Реклама

К 23-летнему полузащитнику Богдану Михайличенко проявляет интерес бельгийский "Андерлехт". Причем за талантливого парня просят всего 500 тысяч евро. А в переходе 22-летнего Евгения Чеберко заинтересован австрийский ЛАСК – действующий чемпион своей страны. Говорят, что за него отдадут 300 тысяч евро, сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке". Ранее сообщали, что в "Заре" есть задержки по зарплатам.

В марте говорили, что Михайличенко хочет уйти из Премьер-лиги Украины в чемпионат Бельгии.

Сейчас команда делит третье-четвертое место чемпионата Украины с "Десной". Именно с ней луганчане и сыграют завтра в Чернигове.

Недавно тренер Виктор Скрипник рассказал о кризисе в "Заре": "Новости о проблемах узнаем из прессы".

Реклама

Смотрите, как "Заря" уступила "Александрии" после возобновления чемпионата

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама