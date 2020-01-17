"В день, когда он отдыхал, погибло двое бойцов": украинский клуб уволил игрока за поездку в Россию

Игорь Сикорский Фото: ФК "Агробизнес"

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Клуб из первой лиги "Агробизнес" прекратил сотрудничество с форвардом Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию, что подтверждают его фото в Instagram. Там обратили внимание на нарушение пункта контракта, который предполагает, что игрок обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба.

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"Обидно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война, с передовой привозят раненых и убитых, едва ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто ее это не касается. Сикорский демонстративной поездкой в Россию дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию. В то время, когда он в экипировке клуба отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили 9 раненых, двое погибли. "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот игрок был в нашем клубе", – сказано в заявлении.

Сикорский проводил первый сезон в команде. В 19 матчах первой лиги забил 8 раз.

Кстати, украинские клубы – в числе лидеров по тратам на зарплаты. В среднем каждый клуб тратит на зарплаты 7 миллионов евро.

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