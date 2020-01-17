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"Заря" рассталась с украинским защитником: он ездил на просмотр в российский клуб

17 января, 13:28

Украинец пробовал себя в Португалии, а осенью был на просмотре в "Химках"

Дмитрий Литвин

Дмитрий Литвин / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Украинский защитник Дмитрий Литвин больше не является игроком луганской "Зари". Как сообщает официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Литвин пополнил "Зарю" в январе 2018 года. За это время он провел 13 игр в чемпионате страны и 2 игры в Кубке Украины. Ранее мы сообщали, что Литвин проходил просмотр в российских "Химках".

Отметим, что Литвин является воспитанником харьковского "Металлиста", но за первую команду он не играл. С 2015 по 2018 год украинец пробовал себя в Португалии, где выступал сначала за "Авеш", а затем в "Фафе" и "Реал" Массама. Все три команды представляли второй по силе дивизион Португалии. Тем не менее, Литвин своей игрой сумел привлечь внимание грандов. Ходили слухи, что им интересовалась "Бенфика", но до подписания контракта дело так и не дошло.

Также сегодня появилась информация, что "Заря" не станет подписывать контракт с бразильцем Каду, который отправился с командой на сбор в Турцию. По информации сайта zarya.lg.ua, стороны не договорились по условиям трудового соглашения.

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Также мы сообщали, что "Заря" подписала экс-футболиста "Байера", который знает четыре языка. 23-летний Андрейс Цыганикс выступает за сборную Латвии. Перед этим луганчане усилились усилились игроком сборной Хорватии.

Смотрите, как "Заря" играла в первой половине сезона:

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чемпионат Украины Заря Луганск Дмитрий Литвин

Источники: Официальный сайт ФК "Заря" , Сегодня|Спорт

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