В Харькове создали еще один футбольный клуб, его возглавит бывший игрок "Шахтера"

Новую команду в столице Слобожанщины назвали "Металл", и она будет выступать во Второй лиге

После того, как у харьковского "Металлиста" возникли финансовые проблемы, в городе нет команды высшего дивизиона. Правда, наследник того клуба "Металлист-1925" вырвался в лидеры Первой лиги. А теперь стало известно, что в Харькове появится еще одна команда.

Реклама

В городе создан новый клуб – "Металл", сообщает Footboom. Очевидно, это сокращение от "Металлист". Планируется, что с нового сезона харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу Украины. Сейчас идет подбор новичков. А главным тренером команды будет бывший защитник "Шахтера", "Металлиста" и сборной Украины Александр Кучер. 37-летний экс-футболист уже получил тренерскую лицензию.

Клуб также формирует детско-юношескую школу. Говорят, что у "Металла" – амбициозные планы: за пару лет пробиться в Премьер-лигу. Тем временем бывшее руководство "Металлиста" попробует вернуть бренд хорошо известного харьковского клуба, чтобы название нового клуба превратилось в давно знакомое.

К слову, один из лидеров Первой лиги уехал из Львова из-за коронавируса.

Смотрите, как "Шахтер" и "Заря" выдали интересный матч в чемпионате Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама