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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В первом матче года "Шахтер" разобрался с польским "Лехом" на сборе в Турции

25 января, 17:55

Единственный мяч у "горняков" забил защитник Сергей Кривцов из пределов штрафной площади

Сергей Кривцов

Сергей Кривцов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу донецкий "Шахтер" провел первый матч в 2020 году. На тренировочных сборах в Турции команда Луиша Каштру играла с польским "Лехом". К слову, мы сообщали, что один из лидеров "Шахтера" травмировался и пропустит несколько месяцев: Манор Соломон не сможет помочь "горнякам" в Лиге Европы.

Команда из Познани занимает пятое место в чемпионате Польши. Сегодня "Лех" оказал достойное сопротивление чемпиону Украины, проиграв с минимальным счетом – 0:1.

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Единственный мяч во встрече был забит в начале второго тайма флангового прострела. На 50-й минуте Сергей Болбат подал справа в штрафную площадь, и мяч после рикошета от поляка прилетел прямо в ноги Сергею Кривцову. Защитнику только и оставалось, что с десяти метров послать мяч в угол ворот, что он успешно и сделал.

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Интересно, что ассистентами у главного арбитра-мужчины были две женщины.

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