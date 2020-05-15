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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах

15 мая, 09:32

Андрей Фоменко

"Заря" и "Александрия" гарантировала соблюдение санитарных требований

Все-таки весной мы еще увидим матчи отечественной Премьер-лиги. Вчера мы сообщали, что названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие встречи пройдут без зрителей. Некоторое время обсуждался вопрос, смогут ли все клубы организовать поединки с учетом новых требований. Но теперь и он снят с повестки дня.

Еще позавчера говорилось, что "Динамо" готово предоставить "Заре" свою базу, если бы чемпионат доигрывали в Киеве. И вот исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, как клубы планируют доиграть сезон . В эфире программы новостей на канале "Футбол 1" функционер рассказал:

"Все клубы будут проводить матчи на своих стадионах. "Заря" все так же будет принимать матчи в Запорожье. При этом клуб гарантирует, что все требования по безопасности будут соблюдены. Также и "Александрия" пообещала соблюдение всех норм. Клубы второй шестерки тоже будут выполнять эти условия".

Также в четверг выборы президента футбольной Премьер-лиги Украины перенесли в третий раз.

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Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Мариуполь" в чемпионате Украины в феврале

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