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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Что будет с украинской командой, где обнаружен первый случай заражения коронавирусом

9 мая, 10:18

Александр Трикиша

Всех футболистов проверят на инфекцию, но отстранять от матчей не собираются

Украинская ассоциация футбола не собирается отстранять клуб Первой лиги "Минай" после подтвержденного случая заражения коронавирусом у игрока клуба. Правда, сезон в Украине и так приостановлен. Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал, что другим игрокам команды проведут тесты.

"В "Минае" получили положительный результат по коронавирусу. Спортсмена отправили на карантин под контролем врачей. Мы сразу получили информацию из клуба о том, что произошло. Будем вести контроль над спортсменом. Его состояние удовлетворительное.

Не отправят ли всю команду на карантин? Обсуждался этот вопрос. Мы будем действовать по документам, которые есть в Украине. Игрок будет изолирован, в команде проведется тестирование на ПЦР, команда будет наблюдаться, но не будет отстранена от матчей", – сказал Попов в интервью телеканалу "Футбол 1".

Отметим, что "Минай" идет в группе лидеров Первой лиги и претендует на выход в Премьер-лигу, а также дошел до полуфинала Кубка Украины, где встретится с киевским "Динамо". Отметим, что Первая лига так и не возобновилась после зимнего перерыва. Ранее сообщалось, что чемпионат Украины может возобновиться 30 мая: опубликован календарь сезона.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ФФУ первая лига коронавирус Минай

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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