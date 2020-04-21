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"Верни мне мужа": футболист "Шахтера" изменился на карантине до неузнаваемости

21 апреля, 14:59

Александр Трикиша

Смотрите, как выглядит Николай Матвиенко спустя полтора месяца на карантине

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко показал, как он выглядит спустя полтора месяца после введения карантина в связи с пандемией коронавируса. Как известно, во время карантина не работают парикмахерские, но футболист пошел дальше и на время изоляции даже не стал бриться. Что из этого получилось – смотрите на фото ниже.

Забавный снимок с новым образом Матвиенко на своей страница в Instagram поделилась его супруга Анна. "Да, оставайся дома", – подшутила девушка, а затем обратилась к знакомому парикмахеру с просьбой вернуть ей мужа.

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Напомним, что ранее лидер "Динамо" Виктор Цыганков не стал ждать таких последствий и кардинально изменил имидж, побрившись налысо.

А вот юному болельщику Криштиану Роналду повезло намного меньше. Ранее мы опубликовали видео, на котором отец поиздевался над сыном, желавшим прическу как у Криштиану. Мальчик хотел быть похожим на знаменитого португальца, но у его отца было другое мнение. Сдерживая смех, отец показал на своем телефоне фото бразильца Роналдо и сказал: "Есть только один Роналдо".

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича:

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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карантин чемпионат Украины Шахтер Донецк Николай Матвиенко

Источник: Сегодня|Спорт

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