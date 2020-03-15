Видеотрансляция матча "Динамо" – "Десна" в чемпионате Украины

Прямая видеотрансляция матча 23-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и черниговской "Десной", который сегодня состоится в НСК "Олимпийский", будет доступна на нашем сайте. Матч начнется в 17:00. Также онлайн "Динамо" – "Десна" можно будет смотреть с помощью нашей мультимедийной трансляции.

Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Десна"

Из-за эпидемии коронавируса все матчи чемпионата Украины проходят без зрителей. В будущем же турнир могут и вовсе приостановить. Ожидается, что решение будет принято после 1 марта.

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На данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Шахтера" на 14 очков и опережая "Зарю" на один балл. "Десна" отстает от киевлян на три балла и в случае победы обойдет их в турнирной таблице, так как имеет лучшую статистику в очных поединках.

Напомним, что в первом этапе в Киеве "Десна" сенсационно обыграла "Динамо" благодаря голам Калитвинцева и Филлипова, у киевлян тогда забивал Беседин. Перед зимним перерывом киевляне взяли реванш на выезде благодаря единственному голу Цыганкова.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.44. на ничью – 4.80 на победу "Десны" – 6.80.

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