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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Видеотрансляция матча "Заря" – "Десна" в чемпионате Украины

19 октября, 17:02

Прямая трансляция матча претендентов на медали в чемпионате Украины

В субботу, 19 октября, в Запорожье на "Славутич Арене" проходит один из центральных матчей 11-го тура чемпионата Украины: луганская "Заря" примет черниговскую "Десну". Матч претендентов на серебряные медали начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на канале УНИАН и в интернете. Также за матчем онлайн можно будет следить на нашем сайте.

Десна в 10 турах заработала 20 очков и делит второе место в "Динамо", опережая киевлян благодаря победе в личной встрече. "Заря" отстает от них на четыре очка, замыкая лидирующую пятерку.

В свете турнирной борьбы победа больше нужна команде Виктора Скрипника, но обыграть "Десну" еще нужно постараться – в текущем сезоне черниговцы выиграли все выездные матчи. А вот луганчане играют совсем нестабильно – лишь одна победа в пяти предыдущих поединках, теряя очки с кризисными "Львовом" и "Мариуполем".

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Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
11
4
2
5
9
21
-12
14
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
-9
8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

Также стоит отметить успешное выступление команды Александра Рябоконя против команд с Донбасса – ранее были обыграны "Олимпик" и "Мариуполь", и лишь "Шахтер" сумел остановить "Десну".

Во время паузы на международные матчи отбора на Евро-2020, куда досрочно пробилась сборная Украины, команды провели несколько спаррингов. "Десна" отправилась в Турцию, где провела два контрольных матча с "Антальяспором" (1:2) и "Аланьяспором" (2:2), а "Заря" осталась на родине, где обыграла в товарняке "Мариуполь" (3:1).

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Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Виктора Скрипника – 2.10, на ничью – 3.10, на победу "Десны" – 3.30.

Смотрите, как "Десна громила "Мариуполь":

Смотрите, как "Заря" не смога обыграть "Львов"

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Источник: Сегодня|Спорт

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