Видеотрансляция матча "Заря" – "Десна" в чемпионате Украины

В субботу, 19 октября, в Запорожье на "Славутич Арене" проходит один из центральных матчей 11-го тура чемпионата Украины: луганская "Заря" примет черниговскую "Десну". Матч претендентов на серебряные медали начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на канале УНИАН и в интернете. Также за матчем онлайн можно будет следить на нашем сайте.

Десна в 10 турах заработала 20 очков и делит второе место в "Динамо", опережая киевлян благодаря победе в личной встрече. "Заря" отстает от них на четыре очка, замыкая лидирующую пятерку.

В свете турнирной борьбы победа больше нужна команде Виктора Скрипника, но обыграть "Десну" еще нужно постараться – в текущем сезоне черниговцы выиграли все выездные матчи. А вот луганчане играют совсем нестабильно – лишь одна победа в пяти предыдущих поединках, теряя очки с кризисными "Львовом" и "Мариуполем".

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Также стоит отметить успешное выступление команды Александра Рябоконя против команд с Донбасса – ранее были обыграны "Олимпик" и "Мариуполь", и лишь "Шахтер" сумел остановить "Десну".

Во время паузы на международные матчи отбора на Евро-2020, куда досрочно пробилась сборная Украины, команды провели несколько спаррингов. "Десна" отправилась в Турцию, где провела два контрольных матча с "Антальяспором" (1:2) и "Аланьяспором" (2:2), а "Заря" осталась на родине, где обыграла в товарняке "Мариуполь" (3:1).

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Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Виктора Скрипника – 2.10, на ничью – 3.10, на победу "Десны" – 3.30.

Смотрите, как "Десна громила "Мариуполь":

Смотрите, как "Заря" не смога обыграть "Львов"

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