Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

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Перед матчем зарядить футболистов на решающую битву должны были Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского и Национальный хор имени Григория Веревки. И сделали они свою задачу на отлично. 125 человек в унисон с 70-ю тысячами зрителей на трибунах так исполнили гимн Украины, что у команды Андрея не оставалось других вариантов, кроме как обыгрывать сегодня чемпионов Европы. Мы вели онлайн матча Украина – Португалия.

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Свои претензии на победу хозяева поля очертили уже на первых минутах. Украинцы заработали угловой, Марлос подал на ближнюю штангу, откуда Кривцов пробил головой, Руй Патрисиу мяч потянул, но первым на добивание успел Роман Яремчук.

Гости немного опешили от такой прыти соперника, но быстро пришли в себя и принялись обрабатывать ворота Пятова. Правда, в основном вся острота у наших ворот происходила после угловых, которых было четыре за первые 20 минут.

А затем снова выстрелила Украина. Миколенко разогнал атаку по левому флангу и сделал шикарный пас в центр на Ярмоленко, которому оставалось только пробить мимо завалившегося в угол вратаря. Андрея справился со своей задачей и забил за сборную Украины впервые за 400 дней. Перед самым перерывом Ярмола мог забить еще один гол, но в этот раз пробивал правой и промахнулся.

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На второй тайм португальцы вышли на поле с боевым настроем и самым дорогим игроком в составе – Жоау Феликс заменил Гонсалу Гедеша. Не сказать, что игра чемпиона Европы сразу же преобразилась, но давление нарастало с каждой минутой. Криштиану Роналду пробил со штрафного – Пятов отбил мяч кулаками, затем шанс имел Бруно Фернандеш, но его удар оказался неточным.

Украинцы временами остро огрызлись, но силы покидали подопечных Шевченко. Даже техничный Марлос начал терять мяч в простых ситуациях, а спустя некоторое время судорога свела ногу Романа Яремчука. Шева уже готовился менять нападающего на Жуниора Мораеса, но планы нашего коуча спутал главный арбитр Энтони Тэйлор.

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После удара соперника мяч попал в стелившегося в подкате Тараса Степаненко. Британский рефери расценил этот эпизод как фол и назначил пенальти в наши ворота. Но на этом наказание для сборной Украины не закончилось. Тэйлор выписал Степаненко "горчичник", который стал для полузащитника "Шахтера" вторым в матче. Криштиану Роналду четко реализовал пенальти, а Шевченко пришлось выпускать не свежего нападающего, а Виктора Коваленко, чтобы укрепить центр поля.

Последние минуты прошли при подавляющем преимуществе португальцев, но украинцы перестроились и грамотно отбивали атаки соперника, а Ярмоленко, перешедший на позицию центрального нападающего мастерски придерживал мяч, давая своих партнерам передохнуть. Португальцы создали два опасных момента у наших ворот: в первом случае Пятов достал мяч на линии ворот после удара Роналду головой, а во втором ему на выручку пришла перекладина. Украина выстояла и за тур до финиша отборочного этапа завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года!

Украина – Португалия – 2:1

Голы: Яремчук (6),Ярмоленко (27) – Роналду (72, пен)

Украина: Пятов, Миколенко (Пластун, 90), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.

Предупреждения: Степаненко (25), Пепе (26), Ярмоленко (47), Рубен Диаш (63), Зинченко (90)

Удаление: Степаненко (72).

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