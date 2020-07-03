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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Виллиан и Луис Адриано, Луческу и Фонсека: экс-игроки и тренеры "Шахтера" поздравили клуб с "золотом"

3 июля, 19:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В донецкий клуб пришли "телеграммы" из разных частей планеты

В 2020 году "Шахтер" добыл очередные золотые медали чемпионата Украины. Как мы сообщали, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось невероятным рекордом – так рано, за пять туров до завершения сезона, еще никто не поднимался на вершину.

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В связи с этим успехом клуб получил поздравления от многих своих бывших футболистов и тренеров. В частности приятные слова сказали Мирча Луческу и нынешний наставник "Ромы" Паулу Фонсека, игроки: Виллиан из "Челси", Фернандиньо из "Манчестер Сити", Дуглас Коста из "Ювентуса", Генрих Мхитарян из "Ромы", Эдуардо, Томаш Гюбшман. Также поздравили земляков олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, известный телеведущий программы "Орел и решка" Андрей Бедняков. Смотрите видеоподборку приветствий "горнякам" из разных уголков мира.

К слову, завтра "Шахтер" сыграет принципиальный матч с киевским "Динамо" на НСК "Олимпийский". Узнавайте расписание и результаты 29-го тур чемпионата Украины.

Смотрите, как "Шахтер" добыл волевую победу над "Александрией" и досрочно стал чемпионом

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