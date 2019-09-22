"Ворскла" – "Динамо": букмекеры прочат вторую кряду победу Михайличенко

Наиболее вероятным результатом полтавского противостояния называют счет 2:0 в пользу киевлян

"Динамо" Киев / Фото: Facebook

Букмекеры почти уверены, что в матче восьмого тура чемпионата Украины с "Ворсклой" "Динамо" добудет вторую победу под руководством Алексея Михайличенко. Напомним, на неделе киевляне обыграли "Мальме" в Лиге Европы.

Матч "Ворскла" – "Динамо" пройдет в 17:00 в воскресенье в Полтаве: где смотреть Ворскла – Динамо на ТВ и в интернете.

Алексей Михайличенко / Фото: AFP

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На победу "Динамо" установлен коэффициент 1,35, на ничью – 5,25, на победу "Ворсклы" – 8,75. Таким образом вероятность выигрыша матча киевлянами оценивается в 71 процент, ничьей – в 18 процентов, а выигрыша команды экс-динамовца Виталия Косовского – в 11 процентов.

Согласно прогнозам букмекеров, наиболее вероятный счет матча "Ворскла" – "Динамо" – 2:0 в пользу киевлян. Коэффициент на такой результат противостояния равен 5,75.

Накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Мальме" в Лиге Европы

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