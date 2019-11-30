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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ворскла" ожила, добыв первую за три месяца победу в УПЛ

30 ноября, 19:04

Команда Косовского выиграла впервые с 24 августа

Ворскла - Колос

Ворскла - Колос / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В 16-м туре Украинской Премьер-лиги "Ворскла" победила "Колос" -1:0.

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На 38-й минуте Денис Васин с пенальти забил единственный гол в матче, который стал для полтавчан первым за 56 дней в чемпионате Украины.

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Эта победа для полтавского клуба стала первой с 24 августа, когда был обыгран тот же "Колос".

Ворскла – Колос 1:0

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Гол: 1:0 – 38, пенальти Васин.

"Ворскла" – Ризнык, Чеснаков, Пердута, Сапай, Артур (Сакив, 78), Ндиайе, Луизао, Скляр, Ребенок, Васин, Коломоец (Кане, 57; Очигава, 90).

"Колос" – Волынец, Максименко, Зозуля, Черноморец, Гавриш, Задоя (Смирный, 68), Милько, Ориховский, Вильхьяльмссон (Волков, 46), Кожушко (Морозко, 59), Лысенко.

Предупреждения: Артур (1), Задоя (29), Ндиайе (90), Лысенко (90).

Напомним, накануне были названы претенденты на лучший гол-2019 в Украине. В шорт-лист номинантов попали дальний удар полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука в матче Кубка Украины с "Шахтером" (2:1), а также "золотой" гол Георгия Цитаишвили в финале победного для нас молодежного чемпионата мира против Южной Кореи (3:1) и шикарный гол дальним ударом в исполнении полузащитницы женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко.

Лучшие голы Украины в 2019 году. Instagram УАФ

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чемпионат Украины Ворскла Полтава Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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