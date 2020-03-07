"Ворскла" в битве аутсайдеров обыграла "Олимпик": судья показал 10 желтых карточек и одну красную

Благодаря этой победе полтавчане поднялись на девятую строчку. А на предпоследнее место опустились "олимпийцы"

В Полтаве завершился матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Ворскла" на своем поле обыграла "Олимпик" экс-тренера киевского "Динамо" Висенте Гомеса со счетом 1:0. Эта победа может сыграть ключевую для "Ворсклы" роль в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Единственный в матче "Ворскла" – "Олимпик" мяч был забит на 63-й минуте с пенальти, который реализовал Кулач. При этом последние четверть часа гости доигрывали в меньшинстве из-за удаления Кравчука. Кроме того, на двоих команды получили еще 10 желтых карточек.

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Минимальная победа позволила "Ворскле" подняться с 11-го на 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. А на предпоследнюю строчку опустился поверженный полтавчанами "Олимпик".

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Фото – официальный сайт "Ворсклы"

Ворскла – Олимпик – 1:0

Гол: Кулач, 63 (с пенальти)

Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56) – Скляр, Пуцлин – Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао – Степанюк (Васин, 63)

Олимпик: Кичак – Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цымбалюк – Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук – Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)

Предупреждения: Чеснаков, Шехич, Кулач – Ксенз, Зотько, Шахаб, Кравчук, Дегтярев, Гришко, Баланюк

Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение)

Смотрите, как "Ворскла" в предыдущем домашнем матче обыгрывала "Шахтер"

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