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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ворскла" в битве аутсайдеров обыграла "Олимпик": судья показал 10 желтых карточек и одну красную

7 марта, 16:24

Юрков Богдан

Благодаря этой победе полтавчане поднялись на девятую строчку. А на предпоследнее место опустились "олимпийцы"

В Полтаве завершился матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Ворскла" на своем поле обыграла "Олимпик" экс-тренера киевского "Динамо" Висенте Гомеса со счетом 1:0. Эта победа может сыграть ключевую для "Ворсклы" роль в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Единственный в матче "Ворскла" – "Олимпик" мяч был забит на 63-й минуте с пенальти, который реализовал Кулач. При этом последние четверть часа гости доигрывали в меньшинстве из-за удаления Кравчука. Кроме того, на двоих команды получили еще 10 желтых карточек.

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Минимальная победа позволила "Ворскле" подняться с 11-го на 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. А на предпоследнюю строчку опустился поверженный полтавчанами "Олимпик".

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Фото – официальный сайт "Ворсклы"

Ворскла – Олимпик – 1:0
Гол: Кулач, 63 (с пенальти)
Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56) – Скляр, Пуцлин – Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао – Степанюк (Васин, 63)
Олимпик: Кичак – Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цымбалюк – Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук – Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)
Предупреждения: Чеснаков, Шехич, Кулач – Ксенз, Зотько, Шахаб, Кравчук, Дегтярев, Гришко, Баланюк
Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
21
18
2
1
55
11
44
56
Забитые 55
Пропущеные 11
Разница 44
Результаты последних матчей: В П В В В
2
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
21
11
4
6
29
20
9
37
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
21
6
7
8
21
32
-11
25
Забитые 21
Пропущеные 32
Разница -11
Результаты последних матчей: В П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
6
4
11
23
34
-11
22
Забитые 23
Пропущеные 34
Разница -11
Результаты последних матчей: П В Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
21
5
4
12
16
35
-19
19
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н В В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
21
2
6
13
17
40
-23
12
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: П П Н П П

Смотрите, как "Ворскла" в предыдущем домашнем матче обыгрывала "Шахтер"

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чемпионат Украины Ворскла Полтава Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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