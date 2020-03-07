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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" проиграла "Десне" в чемпионате Украины: Монзуль снова удалила двух игроков благодаря VAR

7 марта, 16:07

Александр Трикиша

Битва за серебро завершилась в пользу клуба из Чернигова

Претенденты на серебряные медали черниговская "Десна" и луганская "Заря" выдали суперматч на старте 22-го тура чемпионата Украины. Правда, снова на первый план вышли судейские решения после использования Системы видеопомощи арбитрам. Катерина Монзуль, получившая перед началом встречи букет от черниговцев, уже в середине первого тайма показала красную карточку Гуцуляку после использования системы VAR – игрок "Десны" наступил сопернику на ногу после того, как выбил мяч.

Тем не менее, в меньшинстве хозяева поля открыли счет – лучший бомбардир команды Филиппов убежал в контратаку и реализовал выход один на один с вратарем.

А перед перерывом составы команды выровнялись – Лунев в центре поля в подкате выбил мяч из-под ног соперника, но по инерции влетел в него. После использования системы VAR Монзуль снова наградила игрока красной карточкой. Таким образом повторилась ситуация недельной давности, когда Монзуль удалила игроков "Динамо" и "Днепр-1".

В равных составах больше мячом владели гости, но отыграться не сумели, хотя на последних секундах в чужую штрафную площадь прибежал даже голкипер команды Махаразе.

"Десна" – "Заря" – 1:0
Гол: Филиппов (37)

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"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90), Мостовой, Арвеладзе, Гуцуляк, Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85).

"Заря": Махарадзе, Михайличенко, Иванисеня (Цыганик, 74), Вернидуб, Леднев, Цвек, Юрченко (Лунев, 24), Кочергин, Кабаев, Чеберко, Перович (Громов, 67).

Предупреждения: Будковский (49), Фаворов (69), Михайличенко (88).

Удаления: Гуцуляк (21), Лунев (45).

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Н
П
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21
18
2
1
55
11
44
56
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2
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
21
11
4
6
29
20
9
37
Забитые 29
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6
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8
2
11
22
35
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26
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7
МариупольМариупольМар
21
6
7
8
21
32
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25
Забитые 21
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8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
6
4
11
23
34
-11
22
Забитые 23
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ВорсклаВорсклаВор
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6
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14
15
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-23
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5
4
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16
35
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ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
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КарпатыКарпатыКар
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2
6
13
17
40
-23
12
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Смотрите, как "Десна" обыгрывала "Олимпик":

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чемпионат Украины Заря Луганск Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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