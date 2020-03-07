"Заря" проиграла "Десне" в чемпионате Украины: Монзуль снова удалила двух игроков благодаря VAR

Битва за серебро завершилась в пользу клуба из Чернигова

Претенденты на серебряные медали черниговская "Десна" и луганская "Заря" выдали суперматч на старте 22-го тура чемпионата Украины. Правда, снова на первый план вышли судейские решения после использования Системы видеопомощи арбитрам. Катерина Монзуль, получившая перед началом встречи букет от черниговцев, уже в середине первого тайма показала красную карточку Гуцуляку после использования системы VAR – игрок "Десны" наступил сопернику на ногу после того, как выбил мяч.

Тем не менее, в меньшинстве хозяева поля открыли счет – лучший бомбардир команды Филиппов убежал в контратаку и реализовал выход один на один с вратарем.

А перед перерывом составы команды выровнялись – Лунев в центре поля в подкате выбил мяч из-под ног соперника, но по инерции влетел в него. После использования системы VAR Монзуль снова наградила игрока красной карточкой. Таким образом повторилась ситуация недельной давности, когда Монзуль удалила игроков "Динамо" и "Днепр-1".

В равных составах больше мячом владели гости, но отыграться не сумели, хотя на последних секундах в чужую штрафную площадь прибежал даже голкипер команды Махаразе.

"Десна" – "Заря" – 1:0

Гол: Филиппов (37)

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"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90), Мостовой, Арвеладзе, Гуцуляк, Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85).

"Заря": Махарадзе, Михайличенко, Иванисеня (Цыганик, 74), Вернидуб, Леднев, Цвек, Юрченко (Лунев, 24), Кочергин, Кабаев, Чеберко, Перович (Громов, 67).

Предупреждения: Будковский (49), Фаворов (69), Михайличенко (88).

Удаления: Гуцуляк (21), Лунев (45).

Смотрите, как "Десна" обыгрывала "Олимпик":

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