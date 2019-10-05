Восемь желтых и одна красная: "Заря" и "Львов" расписали скучные нули с дерзким жестом от Педро

Львов - Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В 10-м туре чемпионата Украины луганская "Заря" сыграла вничью со "Львовом". Команды разошлись мировой – 0:0. Ранее мы писали, что "Ворскла" спасла ничью в матче с "Мариуполем" на 93-й минуте матча.

Примечательно, что этот поединок команда Мазяра играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Педро Витор. Бразильский игрок на 37-й минуте показал средний палец, который был адресованный полузащитнику луганчан Дмитрию Иванисене.

"Львов" – Сарнавский, Люлька, Борзенко, Квасный (Гончар, 12), Братков, Мартан, Рафаэл Сабино, Педро Витор, Алваро, Пернамбуко (Рожерио Шина, 78), Ренан Абнер (Зубков, 69).

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"Заря" – Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Тымчик (Каменюка, 66), Кочергин, Чеберко, Леднев, Юрченко (Арвеладзе, 75), Кабаев (Будковский, 66), Михайличенко, Русин.

Предупреждения: Пернамбуко (30), Русин (51), Вернидуб (57), Юрченко (71), Арвеладзе (84), Зубков (85), Михайличенко (90), Алваро (90).

Удаление: Педро Витор (37).

Обзор матча "Львов" -"Заря":

После этого поединка ФК "Львов" остался на 11-м месте, а "Заря" занимает пятую строчку чемпионата Украины.

В другом поединке дня "Десна" вырвала победу в матче с "Олимпиком" на последних минутах. Победный гол забил Артем Фаворов.

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