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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Восемь желтых и одна красная: "Заря" и "Львов" расписали скучные нули с дерзким жестом от Педро

5 октября, 21:56

Обзор матча чемпионата Украины

Львов - Заря

Львов - Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В 10-м туре чемпионата Украины луганская "Заря" сыграла вничью со "Львовом". Команды разошлись мировой – 0:0. Ранее мы писали, что "Ворскла" спасла ничью в матче с "Мариуполем" на 93-й минуте матча.

Примечательно, что этот поединок команда Мазяра играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Педро Витор. Бразильский игрок на 37-й минуте показал средний палец, который был адресованный полузащитнику луганчан Дмитрию Иванисене.

"Львов" – Сарнавский, Люлька, Борзенко, Квасный (Гончар, 12), Братков, Мартан, Рафаэл Сабино, Педро Витор, Алваро, Пернамбуко (Рожерио Шина, 78), Ренан Абнер (Зубков, 69).

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"Заря" – Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Тымчик (Каменюка, 66), Кочергин, Чеберко, Леднев, Юрченко (Арвеладзе, 75), Кабаев (Будковский, 66), Михайличенко, Русин.

Предупреждения: Пернамбуко (30), Русин (51), Вернидуб (57), Юрченко (71), Арвеладзе (84), Зубков (85), Михайличенко (90), Алваро (90).

Удаление: Педро Витор (37).

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Обзор матча "Львов" -"Заря":

После этого поединка ФК "Львов" остался на 11-м месте, а "Заря" занимает пятую строчку чемпионата Украины.

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Пр.
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6
2
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4
10
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Забитые 14
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Результаты последних матчей: В В П В Н
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9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
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5
ЗаряЗаряЗар
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4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
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Результаты последних матчей: Н В Н П Н
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9
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9
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10
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2
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4
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9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
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ВорсклаВорсклаВор
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ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
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7
7
16
-9
7
Забитые 7
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12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
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7
5
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5
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Разница -15
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В другом поединке дня "Десна" вырвала победу в матче с "Олимпиком" на последних минутах. Победный гол забил Артем Фаворов.

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чемпионат Украины Заря Луганск ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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