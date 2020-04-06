"Война охладила фанатский запал в борьбе "Шахтера" и "Динамо": Пятов рассказал о помощи киевлян

Многолетний вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об улучшении отношений между "горняками" и футболистами "Динамо" в последние годы. Ранее мы писали про диджитал-физкультуру с Пятовым и Кривцовым.
"Конечно. Ситуация подталкивала. Мы живем в Киеве, вынуждены были покинуть свой дом в Донецке. Нас тут гостеприимно приняли. В тот момент ребята даже предлагали нам свою помощь в поиске квартир или банальной геолокации. Это сплачивает и показывает, что футбол футболом, а мы должны оставаться людьми", – сказал голкипер.
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"Плюс – за эти шесть лет произошла смена поколений, – добавляет Андрей. – И в "Динамо", и у нас появились молодые ребята. Они вместе играли в юношеских сборных, там подружились. Да и национальная сборная объединила нас игрой. Сейчас мы – одно целое. Успехи, которых мы добились за последние годы, объединили нас еще сильнее".
"Но на полях мы должны оставаться соперниками. Такова суть футбола, это эмоции. Надо иметь спортивную агрессию. Это есть. Просто у нас нет прежнего ажиотажа, нет болельщиков, как было раньше. Война охладила тот фанатский запал, которого сейчас не хватает", – считает Пятов.
Смотрите откровенное интервью голкипера "Шахтера" Андрея Пятова
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