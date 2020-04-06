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"Война охладила фанатский запал в борьбе "Шахтера" и "Динамо": Пятов рассказал о помощи киевлян

6 апреля, 21:07

Елена Павлова

Вратарь донецкой команды считает, что отношения между соперниками улучшились

Многолетний вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об улучшении отношений между "горняками" и футболистами "Динамо" в последние годы. Ранее мы писали про диджитал-физкультуру с Пятовым и Кривцовым.

"Конечно. Ситуация подталкивала. Мы живем в Киеве, вынуждены были покинуть свой дом в Донецке. Нас тут гостеприимно приняли. В тот момент ребята даже предлагали нам свою помощь в поиске квартир или банальной геолокации. Это сплачивает и показывает, что футбол футболом, а мы должны оставаться людьми", – сказал голкипер.

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"Плюс – за эти шесть лет произошла смена поколений, – добавляет Андрей. – И в "Динамо", и у нас появились молодые ребята. Они вместе играли в юношеских сборных, там подружились. Да и национальная сборная объединила нас игрой. Сейчас мы – одно целое. Успехи, которых мы добились за последние годы, объединили нас еще сильнее".

ФК "Шахтер" – Андрей Пятов

ФК "Шахтер" – Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Но на полях мы должны оставаться соперниками. Такова суть футбола, это эмоции. Надо иметь спортивную агрессию. Это есть. Просто у нас нет прежнего ажиотажа, нет болельщиков, как было раньше. Война охладила тот фанатский запал, которого сейчас не хватает", – считает Пятов.

Смотрите откровенное интервью голкипера "Шахтера" Андрея Пятова

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фанаты чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Андрей Пятов война на Донбассе

Источник: Футбол 24

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