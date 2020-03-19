Вратарь сборной Украины и популярный телеведущий поддержали челлендж с туалетной бумагой

Во время пандемии коронавируса спортсмены пытаются находить новые занятия, чтобы отвлекать себя и других от неприятных мыслей. Например, футбольные звезды показали, как развлекаются во время карантина. А в последние пару дней широкое распространение получил новый "челлендж".

Представители разных видов спорта, но преимущественно футбола, показали свое мастерство в набивании рулона туалетной бумаги. Вчера в этом преуспели двое бывших игроков "Манчестер Юнайтед": нынешний и бывший – англичанин Рашфорд и португалец Нани показали, как набивают рулон туалетной бумаги.

Дошел "вызов" и до Украины. В частности его поддержали вратарь "Шахтера" и сборной Украины по футболу Андрей Пятов и ведущий популярной телепередачи "Орел и решка" Андрей Бедняков. В совместном ролике ребята с юмором поддержали "челлендж". К слову, не так давно Пятов рассказал о необходимости помощи украинцам в Китае: "Все мы должны быть человечными".

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В ролике Бедняков попробовал понабивать рулон ногой, но затем отдал его Пятову, который высунул руку из туалетной комнаты и ловко поймал бумагу...

Узнайте, что чемпионат Италии собирается выйти после карантина первым.

Смотрите сюжет о том, как Пятов стал футболистом высокого уровня

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