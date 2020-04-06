Диджитал-физкультура с Пятовым и Кривцовым: игроки "Шахтера" провели урок для школьников

6 апреля донецкий "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации Украины презентовали образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". Проект состоит из 12 видеоуроков с участием футболистов "Шахтера" Андрея Пятова и Сергея Кривцова. Игроки мотивируют школьников заниматься физкультурой в домашних условиях во время карантина, демонстрируя в деталях выполнение основных необходимых упражнений. Ранее гендиректор клуба Сергей Палкин рассказал, как пандемия коронавируса ударит по "Шахтеру".

"Мы считаем, что дети должны заниматься спортом, даже оставаясь дома. Наши футболисты показали, как это сделать", – говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова. – "Игроки "Шахтера" всегда участвовали в социальных проектах, и на этот раз также с радостью откликнулись. Тем более что Андрей Пятов и Сергей Кривцов – многодетные родители, поэтому они не понаслышке знают важность тренировок для детей".

Первая серия проекта, посвященная разминке, уже доступна для просмотра. Также все видеоуроки будут публиковаться на YouTube-каналах Фонда Рината Ахметова и "Шахтера".

"В условиях карантина нужно быть особенно внимательными к своему здоровью", – подчеркивает член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко. – "Совместный проект Фонда, ФК "Шахтер" и Минцифры не просто призывает школьников к этому – он вовлекает. "Диджитал-физкультура" -звездный формат, поскольку в нем участвуют звезды спорта Андрей Пятов и Сергей Кривцов. И к ним присоединились звезды телевидения – ведущие юмористического шоу "Мамахохотала" Олег Маслюк и Женя Янович. Именно эта блестящая четверка сделала сериал крутым по контенту и очень легким, веселым по форме. Дети становятся непосредственными участниками происходящего, их ждут челленджи и флешмобы от футболистов, а победители получат спортивные призы. Смотрите, участвуйте и берегите свое здоровье на карантине!"

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Школьники, сегодня изолированные от своих коллективов, смогут поддержать форму, приобщиться к здоровому образу жизни, попробовать новые интересные упражнения и узнать лайфхаки от многократных чемпионов Украины, которые в числе прочего подскажут, как правильно подобрать режим питания и отдыха.

"Активность детей в интернете критически важно сочетать с активностью в офлайне. Это ключевое правило эффективности, здоровья и хорошего настроения", – считает заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан. – "В нашем образовательном сериале много шуток, интересной и полезной информации о новых цифровых сервисах, которые помогают держать себя в тонусе, много интересных советов, как интернет может помочь в занятиях спортом". Реклама

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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