Возвращение футбола: "Днепр" разделал "Олимпик" благодаря чемпиону мира

В украинском футболе зафиксирована первая хозяйская победа после возобновления Премьер-лиги. В поединке нижней шестерки "Днепр-1" на пустой "Днепр-Арене" одолел донецкий "Олимпик" со счетом 3:1. Напомним, ранее "Десна" обошла "Динамо", обыграв в Киеве "Колос" 2:0.

На 31-й минуте матча "Днепр-1" – "Олимпик" у хозяев отличился чемпион мира-2019 среди молодежи Булеца, арендованный у "Динамо". Ему ассистировал бразильский новичок днепрян – полузащитник Лукас Тейлор, который, в свою очередь, перешел в "Днепр-1" на правах аренды из португальского "Эшторила".

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Во втором тайме у днепрян отличись Адамюк и сам Тейлор. И лишь на последних секундах добавленного времени "Олимпик" сумел избежать разгрома, отыграв один мяч с пенальти. Его реализовал Политыло.

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Днепр-1- Олимпик – 3:1

Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 – Политыло, 90+3 пен.

Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой – С. Кравченко – Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63) – Хобленко (Коркишко, 71).

Олимпик: Крынский – Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко – Цымбалюк – Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73) – Шахаб (Е. Пасич, 83)

Предупреждения: Вакулко – Кравчук, Шахаб, Зотько.

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Напомним, что после возобновления Премьер-лиги Украины, в матчах действуют временные изменения в правилах. Каждой команде разрешено сделать по пять замен, но в целях минимизации задержек есть три возможности это сделать (значит, нужно будет делать двойные или тройные замены, либо замены в перерыве). Одновременно на стадионе могут находиться не более 200 человек, причем их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Это касается всех – футболистов, судей, сотрудников команд, стадиона, трансляторов. Все люди на арене должны носить маски, кроме футболистов на поле, главных тренеров, судей, комментаторов и арбитров VAR. Действует запрет на рукопожатия, а пресс-конференции будут проходить в виртуальном режиме.

Смотрите, как после паузы вернулась Премьер-лига

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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