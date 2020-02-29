Впервые за 22 месяца: бывший игрок "Мариуполя" помог разгромить свой клуб, который уже на грани

После такого удара азовцы могут не попасть в ТОП-6, а "Десна" рвется в тройку призеров

В матче чемпионата Украины между "Десной" и "Мариуполем" очень многое было поставлено на карту у каждой из команд. Черниговский коллектив ведет борьбу за третье место с "Зарей" и "Александрией", а азовцы все еще рассчитывают подвинуть "Колос" и ворваться в первую шестерку. И этим поражением со счетом 0:4 "Мариуполь" сильно усложнил себе задачу попадания в ТОП-6, ведь в случае победы над "Карпатами" команда из Ковалевки оторвется уже на четыре очка за два тура по конца.

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Многое предопределил в этом поединке дубль бывшего игрока азовцев Андрея Тотовицкого в первом тайме. На 12-й минуте он открыл счет, а на 21-й упрочил лидерство "Десны". И оба раза огорчил соперника после подачи углового.

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Интересно, что до этой встречи 27-летний Тотовицкий не забивал на протяжении 22 месяцев. Последний раз в чемпионате Украины хавбек записал на свой счет 14 апреля 2018 года – в матче "Мариуполь" – "Верес" (2:0). И это всего вторая игра Андрея в текущем сезоне – до зимнего перехода в "Десну" он ни разу не сыграл за "Шахтер".

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Ближе к середине второго тайма с огорчил соперника Александр Филиппов – 3:0, а точку точку в этом матче поставил Калитвинцев – 4:0.

Стоит отметить, что "Десна" – крайне неудобный соперник для "Мариуполя". После выхода черниговцев в УПЛ азовцы уступили в трех кряду поединках с общим счетом 1:10. А последняя победа команды Александра Бабича в очном поединке датирована еще 2016 годом.

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