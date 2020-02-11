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"Все идет по плану": Михайличенко оценил подготовку команды в Турции

11 февраля, 21:54

Наставник "Динамо" поделился эмоциями от игры с БАТЭ

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поединок по итогам четвертого контрольного матча на втором сборе в Турции, в котором его команде противостоял БАТЭ.

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"Это был хороший спарринг, хорошая игра. Было много движения, борьбы. Мы уже готовимся к тому, чтобы давать игрокам проводить весь матч, поэтому было видно, что к концу некоторые устали, возможно, принимали не те решения, было много необоснованных потерь мяча". Но все идет по плану, матч с БАТЭ был хорошим спаррингом, который поможет нам подготовиться к сезону, – отметил наставник.

"При введении VAR любой фол может рассматриваться как нарушение, как пенальти. Поэтому нужно внимательнее и аккуратнее действовать при стандартных положениях, играть до конца, не останавливаться. В этом нет ничего необычного, просто надо чувствовать, что любая твоя ошибка может быть замеченной," – добавил Михайличенко.

Ранее мы писали, что нигерийский новичок "Динамо" Бенито шикарно дебютировал за киевлян, отличившись роскошным голом в спарринге за динамовскую команду U-21 в Турции против латвийской "Валмиеры".

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером"

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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