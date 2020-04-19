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"Все приходит к тем, кто умеет ждать", – украинские спортсмены в соцсетях по-разному поздравили с Пасхой

19 апреля, 14:51

Андрей Фоменко

Главная тема сегодняшних сообщений в Instagram - крупный церковный праздник

В воскресенье главной и, собственно, единственной темой сообщений украинских атлетов в социальных сетях стал праздник Пасхи. Многие поздравили коллег и всех в целом с праздником, но по-разному. Хотя вчера Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху в ролике с россиянином, который незаконно пересекает границы Украины.

Футболист "Шахтера" Тарас Степаненко одел вышиванку и выстроил всю семью рядом с корзинкой, чтобы нас порадовать сообщением на русском и украинском языках: "Дорогие друзья, со Светлой Пасхой. Божьего благословения".

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Его коллега по сборной из киевского "Динамо" Виктор Цыганков написал "Христос Воскрес!" к семейной фотографии за праздничным столом.

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Бывший вратарь "Динамо" Александр Шовковский разместил просто фото накрытого стола, с поздравлением всех с Пасхой на украинском.

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Еще один экс-сборник Евгений Левченко в Амстердаме оригинально изобразил себя зайчиком с пасхальными яйцами.

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Борец и депутат Жан Беленюк к поздравлению и фото с огромным яйцом и паской написал мудрые слова: "Все приходит к тому, кто умеет ждать".

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Довольно большое поздравление передала нам звездная теннисистка Элина Свитолина: "Со светлым праздником Пасхи! Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днём. Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес"

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Ее коллега по сборной Леся Цуренко к поздравлениям приложила красивого голубя.

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А баскетболист Максим Пустозвонов просто захотел подарить всем свою улыбку и праздничные паски.

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Читайте, как боксер Усик поздравил с Пасхой и признал свою ошибку.

Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине

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