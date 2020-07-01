Выходим на финишную прямую: опубликован календарь 30-го тура чемпионата Украины

Матчи 30-го тура Премьер-лиги разделены на два дня

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 30 тура чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Центральный поединок тура состоится в Александрии 12 июля, где местная "Александрия" примет киевское "Динамо". В этот же день чемпион страны донецкий "Шахтер" пожалует в гости к черниговской "Десне".

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Суббота, 11 июля

17:00 "Колос" – "Заря"

19:30 "Днепр-1" – "Львов"

Воскресенье, 12 июля

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17:00 "Мариуполь" – "Олимпик"

17:00 "Карпаты" – "Ворскла"

19:30 "Десна" – "Шахтер"

19:30 "Александрия" – "Динамо"

Как мы писали ранее, зрителей на футбольные стадионы никто пускать не собирается: министр нарисовал перспективы. Чемпионат Украины продолжат проводить без болельщиков, ситуация с коронавирусом непростая.

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Также мы писали, что финал Кубка Украины покажут в формате Лиги чемпионов: 15 камер и разбор "вкусностей". Поединок "Динамо" – "Ворскла" покажут сразу два телеканала, а трансляция будет на уровне 1/8 Лиги чемпионов.

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