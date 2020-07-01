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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Выходим на финишную прямую: опубликован календарь 30-го тура чемпионата Украины

1 июля, 19:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матчи 30-го тура Премьер-лиги разделены на два дня

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 30 тура чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Центральный поединок тура состоится в Александрии 12 июля, где местная "Александрия" примет киевское "Динамо". В этот же день чемпион страны донецкий "Шахтер" пожалует в гости к черниговской "Десне".

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Суббота, 11 июля

17:00 "Колос" – "Заря"

19:30 "Днепр-1" – "Львов"

Воскресенье, 12 июля

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17:00 "Мариуполь" – "Олимпик"

17:00 "Карпаты" – "Ворскла"

19:30 "Десна" – "Шахтер"

19:30 "Александрия" – "Динамо"

Как мы писали ранее, зрителей на футбольные стадионы никто пускать не собирается: министр нарисовал перспективы. Чемпионат Украины продолжат проводить без болельщиков, ситуация с коронавирусом непростая.

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Также мы писали, что финал Кубка Украины покажут в формате Лиги чемпионов: 15 камер и разбор "вкусностей". Поединок "Динамо" – "Ворскла" покажут сразу два телеканала, а трансляция будет на уровне 1/8 Лиги чемпионов.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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расписание чемпионат Украины премьер-лига

Источник: Сегодня|Спорт

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