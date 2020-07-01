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Финал Кубка Украины покажут в формате Лиги чемпионов: 15 камер и разбор "вкусностей"

1 июля, 11:02

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Поединок "Динамо" - "Ворскла" покажут сразу два телеканала, а трансляция будет на уровне 1/8 Лиги чемпионов

На следующей неделе определится обладатель второго трофея в украинском футболе: "Шахтер" досрочно стал чемпионом Премьер-лиги, а 8 июля в финале Кубка Украины встретятся "Динамо" и "Ворскла". Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" без зрителей, зато трансляция матча будет доступна сразу на двух каналах – "Футбол 1" и "UA: Перший", начало – в 19:30.

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Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал об аспектах показа финального поединка. "Согласно наших обязательств перед УАФ, мы будем освещать прямую трансляцию в формате 1/8 финала Лиги чемпионов. Это подразумевает минимум 15 камер во время трансляции, две из них – это камеры высокой четкости и повтора. Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве. Также 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию до игры, разбор всех ее "вкусностей", и после матча – разбор всех моментов и голов. Мы готовим большой футбольный праздник для всех телезрителей. Трансляция будет осуществляться в параллельном показе как на канале Футбол, так и на одном из эфирных телеканалов. В этом сезоне это будет UA:Перший. Мы будем показывать матч, церемонию и все, что будет предвосхищать поединок до и после", – цитирует Денисова footballua.tv.

Напомним, что финал Кубка Украины сменил прописку в третий раз. Изначально матч должен был состояться в Тернополе, затем его перенесли во Львов, и теперь – в Харьков. Причина – тяжелая эпидемиологическая ситуация.

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Смотрите невероятную серию пенальти в матче "Мариуполь" – "Ворскла" в полуфинале Кубка Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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трансляция Динамо Киев Кубок Украины Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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