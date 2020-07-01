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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Зрителей на футбольные стадионы никто пускать не собирается: министр нарисовал перспективы

1 июля, 18:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпионат Украины продолжат проводить без болельщиков, ситуация с коронавирусом непростая

Спортивные мероприятия в Украине понемногу проводятся, несмотря на пандемию коронавируса. Однако болельщикам, похоже, придется еще долго ждать, пока их пустят на трибуны. Недавно мы писали о том, что думает главный санврач Украины о возвращении болельщиков на трибуны. Виктор Ляшко ориентировался на Польшу.

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Прогнозы об открытии арен для зрителей не оправдались. Разъяснил ситуацию министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Его слова на тему возвращения фанатов приводит tribuna.com:

"Чем тщательнее мы будем придерживаться рекомендаций Минздрава, тем быстрее болезнь пойдет на спад. Будут лучше цифры – тогда мы можем говорить о возвращении к полноценной жизни, в том числе к болельщикам на трибуны стадионов. С нынешней тенденцией нет даже мысли о возвращении фанов на трибуны!

Каких-то замечаний к протоколу проведения футбольных матчей нет. Все довольны: и футболисты, и команды. У меня есть постоянная связь с ними, с УАФ, с некоторыми командами. Медицинская часть была предусмотрена в совершенстве, а мы это все объединили..."

Читайте о том, что в Венгрии разрешили вернуть болельщиков на стадионы.

Смотрите, как "Шахтер" и "Заря" сражались на стадионе в Киеве без зрителей

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стадион футбол болельщики трибуна зрители Максим Степанов

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