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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Выступать в чемпионате дублерами – неправильно": директор "Карпат" рассказал о желании играть

2 июня, 20:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ростислав Яцишин уверен, что львовская команда продолжит выступление в УПЛ

Чемпионат Украины по футболу возобновился не в полном составе. Мы писали, что "Карпаты" уходят на карантин и просят не останавливать чемпионат. В клубе много зараженных коронавирусом – и футболистов, и работников клуба.

О том, как складывается ситуация в "Карпатах", в эфире "Футбол NEWS" на канале "Футбол 1" поведал директор львовского клуба Ростислав Яцишин:

"Сейчас футбол вообще отходит на задний план. Нужно решать проблему со здоровьем и наших футболистов, и наших сотрудников. О футболе сейчас, честно говоря, я думаю мало. Когда утром я рассказал о результатах нашим футбольным органам, у меня появилась мысль, что нужно собрать всех здоровых футболистов, закрыть их на базе, добавить дублеров, даже из школы лучших, и продолжать чемпионат ими. Но, наверное, это было поспешное мнение и неправильное. Потому что после консультации с врачами никто не советовал этого делать. Тем более что мы все обязаны пойти на двухнедельный карантин. И кто инфицирован, и кто не инфицирован.

Сейчас мы вынуждены были отменить весь тренировочный процесс. И заставить всех быть в самоизоляции под контролем медиков. По состоянию на сейчас мы не можем продолжать чемпионат, даже несмотря на то, что у нас есть огромное желание это сделать. Как только закончится карантин, мы все равно планируем доигрывать... Когда карантин закончится и мы будем иметь значительно лучшие результаты тестирования, будем готовы доигрывать первым составом, второй командой или детьми".

Вчера футболист львовских "Карпат" рассказал о своем заражении коронавирусом.

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футбол чемпионат Украины Карпаты Львов коронавирус

Источники: Динамомания , xsport.ua

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