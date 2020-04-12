"Я начал писать свои мысли, это мне очень нравится": игрок "Динамо" рассказал о карантине

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена в интервью клубному сайту рассказал о том, как тренируется во время карантина. Ранее мы писали, что из-за пандемии экс-динамовец Кадар никак не доедет до Китая.

"Я езжу на базу 3-4 раза в неделю. Да, это хорошие, даже тяжелые тренировки, но все равно мне больше по душе тренироваться в группе. Тем не менее очень важно, что мы продолжаем работу с мячом и поддерживаем хорошую физическую форму", – отметил игрок.

"Стараюсь оставаться дома и выходить только при крайней необходимости. Выхожу только на тренировку или в супермаркет. В свободное время мы с женой в основном читаем, смотрим сериалы, играем в карты, общаемся с друзьями и семьей по видеосвязи. Также я начал писать свои мысли, это мне очень нравится", – рассказал Де Пена.

Кстати, экс-тренер "Динамо" Демьяненко рассказал, почему во время карантина ушел из словацкой "Нитры". По словам украинского специалиста, никакого конфликта не было: "Клуб покинул по семейным обстоятельствам".

Смотрите, как бывший клуб Демьяненко "Динамо" (Киев) играл в Лиге Европы с "Лугано":

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