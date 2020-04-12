Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

"Я начал писать свои мысли, это мне очень нравится": игрок "Динамо" рассказал о карантине

12 апреля, 22:31

Максим Перепелица

Де Пена поддерживает физическую форму с мячом

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена в интервью клубному сайту рассказал о том, как тренируется во время карантина. Ранее мы писали, что из-за пандемии экс-динамовец Кадар никак не доедет до Китая.

"Я езжу на базу 3-4 раза в неделю. Да, это хорошие, даже тяжелые тренировки, но все равно мне больше по душе тренироваться в группе. Тем не менее очень важно, что мы продолжаем работу с мячом и поддерживаем хорошую физическую форму", – отметил игрок.

"Стараюсь оставаться дома и выходить только при крайней необходимости. Выхожу только на тренировку или в супермаркет. В свободное время мы с женой в основном читаем, смотрим сериалы, играем в карты, общаемся с друзьями и семьей по видеосвязи. Также я начал писать свои мысли, это мне очень нравится", – рассказал Де Пена.

Кстати, экс-тренер "Динамо" Демьяненко рассказал, почему во время карантина ушел из словацкой "Нитры". По словам украинского специалиста, никакого конфликта не было: "Клуб покинул по семейным обстоятельствам".

Смотрите, как бывший клуб Демьяненко "Динамо" (Киев) играл в Лиге Европы с "Лугано":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Карлос де Пена

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Динамо" продлило карантин, акцентировав внимание игроков на запрете походов в паркЧУ по футболу
"Дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев": мнение известного футболистаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...