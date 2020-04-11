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Экс-тренер "Динамо" Демьяненко рассказал, почему во время карантина ушел из словацкой "Нитры"

11 апреля, 19:12

Богдан Юрков

По словам украинского специалиста, никакого конфликта не было: "Клуб покинул по семейным обстоятельствам"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко, становившийся победителем Кубка Кубков-1986, прокомментировал недавние перемены в своей карьере. Как стало известно сегодня, во время пандемии Демьяненко покинул словацкую "Нитру", которую возглавлял с начала года.

"Покинул "Нитру" по семейным обстоятельствам, – заявил 61-летний специалист. – Очень жаль, что так получилось, но ничего не поделаешь. Мы нормально расстались. Никаких конфликтов или проблем не было. К тому же, время сейчас непростое – коронавирус, карантин. Сейчас нахожусь в Украине. Еще не определился, что буду делать дальше. На мое место в "Нитре" уже ищут нового тренера"

Анатолий Демьяненко

Анатолий Демьяненко / Фото: Facebook

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Напомним, что под руководством 61-летнего Анатолия Демьяненко словацкая команда сыграла четыре матча, добыв одну победу, один раз сыграв вничью. Еще два поединка "Нитра" проиграла. На момент остановки чемпионата Словакии из-за ситуации с коронавирусом "Нитра" занимает пятое место во второй шестерке первенства.

Смотрите, как бывший клуб Демьяненко "Динамо" (Киев) играл в Лиге Европы с "Лугано"

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Динамо Киев Анатолий Демьяненко чемпионат Словакии Нитра Словакия

Источник: FootBoom

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