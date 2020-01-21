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"Я не знал алфавит": один из лидеров "Динамо" рассказал, кто помог ему выучить русский язык

21 января, 19:40

Беньямин Вербич отказался от услуг учителя

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: AFP

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Словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как выучил русский язык. Ранее мы рассказывали, что вслед за Цыганковым выбыл еще один лидер атаки.

"Первые слова, которые выучил на русском? Очень много слышал слово "сука". Еще не понимал, что это означает вообще. Сейчас тоже, когда уже выучил русский, когда кто-то новый приходит, буду говорить ему "пожалуйста" или "спасибо", – отметил игрок.

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером"

"Сначала мне сказали в клубе, что нужно выучить русский. Мне не хочется учить русский с учительницей, мне просто не нравится. Я один раз туда пошел, мне не понравилось. Я позвонил в клуб и сказал, что сам выучу. Я не знал алфавит. Не мог читать, что пишут. Мне очень много помог Кендзера. Мы постоянно сидели вместе и учили, – сказал Вербич.

Напомним, накануне команда Михайличенко одолела "Нефтчи" 2:1, добыв свою первую победу в 2020 году. Однако далась она вице-чемпионам Украины дорогой ценой.

Обзор матча "Динамо" – "Нефтчи" (2:1)

Смотрите, как забивает Вербич

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чемпионат Украины Динамо Киев Беньямин Вербич

Источник: От души в душу

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