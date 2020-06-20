Как "Шахтер" становился чемпионом Украины: обзор "золотого" матча "горняков" с "Александрией"

"Горняки" завоевали первое при Луише Каштру и тринадцатое в клубной истории чемпионство страны

Донецкий "Шахтер" отмечает свое четвертое кряду и тринадцатое в истории чемпионство Украины. В субботу на НСК "Олимпийский" "горняки" одержали волевую победу над "Александрией" со счетом 3:2 и за пять туров до финиша Премьер-лиги стали недостижимыми для киевского "Динамо" и других преследователей.

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Обзор матча "Шахтер" – "Александрия" (3:2)

Шахтер – Александрия – 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков 51 (пен.)

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) – Степаненко (Тете, 57) – Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон – Мораес.

Александрия: Билык – Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) – Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада – Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.

Предупреждения: Додо – Шендрик, Пашаев, Шастал.

Статистика матча Шахтер – Александрия (3:2):

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Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось невероятным рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул до этого не удавалось никому.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула. Хотя, напомним, киевляне все еще борются за победу в текущем Кубке страны, а донецкий коллектив выбыл из него ранее.

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