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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Как "Шахтер" становился чемпионом Украины: обзор "золотого" матча "горняков" с "Александрией"

20 июня, 22:16

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" завоевали первое при Луише Каштру и тринадцатое в клубной истории чемпионство страны

Донецкий "Шахтер" отмечает свое четвертое кряду и тринадцатое в истории чемпионство Украины. В субботу на НСК "Олимпийский" "горняки" одержали волевую победу над "Александрией" со счетом 3:2 и за пять туров до финиша Премьер-лиги стали недостижимыми для киевского "Динамо" и других преследователей.

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Обзор матча "Шахтер" – "Александрия" (3:2)

Шахтер – Александрия – 3:2
Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков 51 (пен.)
Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) – Степаненко (Тете, 57) – Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон – Мораес.
Александрия: Билык – Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) – Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада – Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.
Предупреждения: Додо – Шендрик, Пашаев, Шастал.

Статистика матча Шахтер – Александрия (3:2):

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось невероятным рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул до этого не удавалось никому.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула. Хотя, напомним, киевляне все еще борются за победу в текущем Кубке страны, а донецкий коллектив выбыл из него ранее.

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видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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