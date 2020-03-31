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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"За продуктами хожу строго раз в неделю", – тренер "Зари" о карантине из-за коронавируса

31 марта, 13:14

Вадим Авдасев

Виктор Скрипник надеется, что чемпионат Украины по футболу удастся доиграть

На момент остановки сезона Украинской премьер-лиги из-за коронавируса второе место занимала луганская "Заря". Подопечные Виктор Скрипника по дополнительным показателям опережают киевское "Динамо", имея с ним одинаковое количество очков. Наставник "Зари" рассказал, чем команда занимается на карантине и какие строит планы на будущее. К слову, читайте, как нападающий "Шахтера" тренировался с бурной поддержкой.

Скрипник и сам старается не выходить из дома, и своих подопечных призывает к ответственности:

"Мы находимся на карантине, тренируясь исключительно дома. Я все о знаю о своих футболистах: стараемся быть всегда в контакте через телефоны и мессенджеры с тренерским, медицинским штабами и игроками. Они выполняют индивидуальный комплекс домашних тренировок. Ребята не хотят выпадать из формы. Я и супруга сейчас находимся дома, выхожу из дому только по необходимости. Вечером можем выйти чуть прогуляться вдали от людей и раз в неделю выезжаем за продуктами".

Также специалист надеется, что сезон продолжится:

"Чемпионат однозначно нужно доигрывать. Мы живём ото дня ко дню и ждём улучшения этой ситуации и команды, что можно приступать к тренировкам в полном объёме. Мы смотрим вперёд, концентрируясь на той ситуации, которая происходит сейчас. Это соблюдение карантина, поддержание формы и желание доиграть чемпионат, сохранив за собой то место, которое имеем на данный момент".

Читайте о том, как распределить места в украинской Премьер-лиге – известный тренер дал дельный совет.

Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Мариуполь"

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футбол чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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