"Покупаю корм для чужих кошек во дворе": Леоненко рассказал, чем занимается на карантине

Бывший игрок киевского "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, как проводит время на карантине, а также показал своих котов. Ранее мы рассказывали, что футболисту, который раздавал в Киеве защитные маски, подарили суперавтомобиль.

"Карантин проходит как всегда. Руки я всегда мыл. Проблем не вижу с карантином, как ходил 12 километров, так и хожу. Сейчас вот купил тренажер и назвал его "Фуркад". Мартен реально великий, я люблю биатлон. Каждый день взвешиваюсь и меряю давление, поэтому я не набрал килограммов. Сейчас вешу 93,5 кг. Я перестал есть хлеб и колбасу, а с индейки не поправишься. Мне дома всегда хорошо, тем более у меня есть два кота. Лулу приходит, уверенно ложится у меня между ног (правда, она нелегкая) и смотрит со мной сериал. Также покупаю корм для чужих кошек во дворе. Я звоню всем друзьям, узнаю, как они чувствуют себя – Блохин, Бессонов... Олег Владимирович чувствует себя уверенно, Шаран говорит, что ходит по лесу", – рассказал Леоненко.