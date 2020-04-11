"Занимаюсь с мячом и делаю беговые упражнения": новичок "Динамо" восстановился после тяжелой травмы колена

Форвард киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо в интервью пресс-службе клуба рассказал, как тренируется и чем заполняет свободное время в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Кстати, игрок "Динамо" рассказал, как проводит время на карантине.

"Тренировки во время карантина – С моим коленом уже все в порядке, я работаю над тем, чтобы вернуться на поле в хорошей форме. Что касается моих тренировок на карантине, то мы получили программу занятий от тренеров по физподготовке. Почти каждое утро в течение 20-30 минут я бегаю недалеко от своего дома. Затем возвращаюсь в квартиру и выполняю упражнения для кора и колена. В последнее время начал ездить на клубную базу, там занимаюсь с мячом и делаю интенсивные беговые упражнения", – отметил игрок.

Ранее мы писали, что "Динамо продлило карантин в связи с пандемией до 23 апреля, все игроки должны оставаться дома и тренироваться индивидуально. Также мы уже сообщали, что коронавирус не дает защитнику "Динамо" за 3 млн евро перебраться в его новый клуб.

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