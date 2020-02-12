Зарплаты в "Динамо": Цыганков получает "белыми" 18 тыс. грн, Михайличенко – еще меньше – СМИ

Футболисты "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

СМИ опубликовали зарплатную ведомость киевского "Динамо" за декабрь 2019 года. Согласно данным, которые приводит "Экономическая правда", подопечные Алексея Михайличенко, как и сам главный тренер, получают "белыми" менее одной тысячи долларов в месяц. Для сравнения, согласно свежей информации английских СМИ, Ярмоленко в "Вест Хэме" платят 7 млн евро в год.

Исходя из обнародованных данных, самая высокая "белая" зарплата в "Динамо" – у капитана Сергея Сидорчука. По документам, он получает 20 646 гривен в месяц. К примеру, зарплата Виктора Цыганкова – 18 455 грн, Георгия Цитаишвили – 18 032 грн, Франа Соля – 16 541 грн.

Напротив главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко указана сумма 15 566 грн, а напротив президента клуба Игоря Суркиса – 40 714 грн.

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

Источник сообщает, что все основные выплаты реальной зарплаты проходят через офшоры Newport Managmet и "Динамо Киев Кипр ЛТД", при этом размер "чорной" зарплаты у ведущих игроков столичной команды, по данным "ЭП", составляет 50-60 тыс. долларов в месяц.

Читайте также: Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов "МанСити"

Ранее сам Игорь Суркис, говоря о зарплатах в "Динамо", в интервью "Вацко Light" отмечал: "Наши самые высокооплачиваемые футболисты – это Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Остальные члены команды по сравнению с тем, что было раньше, получают в десятки раз меньше. Футболисты сами платят налоги и военный сбор. У них у всех есть декларации. Налоговая нас проверяла не раз. Если мы что-то нарушили, то, пожалуйста, привлекайте".

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама