Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Зарплаты в "Динамо": Цыганков получает "белыми" 18 тыс. грн, Михайличенко – еще меньше – СМИ

12 февраля, 12:03

Самая высокая "белая" зарплата указана напротив капитана киевлян - Сергея Сидорчука

Футболисты "Динамо"

Футболисты "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

СМИ опубликовали зарплатную ведомость киевского "Динамо" за декабрь 2019 года. Согласно данным, которые приводит "Экономическая правда", подопечные Алексея Михайличенко, как и сам главный тренер, получают "белыми" менее одной тысячи долларов в месяц. Для сравнения, согласно свежей информации английских СМИ, Ярмоленко в "Вест Хэме" платят 7 млн евро в год.

Исходя из обнародованных данных, самая высокая "белая" зарплата в "Динамо" – у капитана Сергея Сидорчука. По документам, он получает 20 646 гривен в месяц. К примеру, зарплата Виктора Цыганкова – 18 455 грн, Георгия Цитаишвили – 18 032 грн, Франа Соля – 16 541 грн.

Напротив главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко указана сумма 15 566 грн, а напротив президента клуба Игоря Суркиса – 40 714 грн.

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Источник сообщает, что все основные выплаты реальной зарплаты проходят через офшоры Newport Managmet и "Динамо Киев Кипр ЛТД", при этом размер "чорной" зарплаты у ведущих игроков столичной команды, по данным "ЭП", составляет 50-60 тыс. долларов в месяц.

Читайте также: Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов "МанСити"

Ранее сам Игорь Суркис, говоря о зарплатах в "Динамо", в интервью "Вацко Light" отмечал: "Наши самые высокооплачиваемые футболисты – это Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Остальные члены команды по сравнению с тем, что было раньше, получают в десятки раз меньше. Футболисты сами платят налоги и военный сбор. У них у всех есть декларации. Налоговая нас проверяла не раз. Если мы что-то нарушили, то, пожалуйста, привлекайте".

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

зарплаты чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис Алексей Михайличенко Сергей Сидорчук Виктор Цыганков

Источник: Экономическая правда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Динамо" продолжает всех громить – на сей раз досталось команде из БаниЧУ по футболу
"Динамо" – "Олимпия": видеотрансляция спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
С утра пораньше
С утра пораньше "Шахтер" скромно обыграл латвийский "Вентспилс" в контрольном матче в ТурцииЧУ по футболу
Новые легионеры: в киевское
Новые легионеры: в киевское "Динамо" прибыли два бразильских полузащитникаЧУ по футболу
Украинский клуб выиграл два матча за день на тренировочном сборе в Турции
Украинский клуб выиграл два матча за день на тренировочном сборе в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...