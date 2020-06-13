"Заря" – "Динамо": прогноз букмекеров на матч за второе место в Премьер-лиге

Сегодня многое может проясниться в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. "Заря" и "Динамо", набравшие по 49 очков в 25 матчах, в очной встрече попробуют улучшить свою позиции в битве за квалификацию Лиги чемпионов. Матч пройдет в Запорожье на пустой "Славутич-Арене" и начнется в 17:00, а смотреть онлайн "Заря" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Эксперты считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Динамо" равен 1.97, на победу "Зари" – 3.90, а на ничью – 3.50. Таким образом, вероятность результата матча аналитиками подсчитана следующая: победа "Зари" 24 процента, ничья 27 процентов, победа "Динамо" 48 процентов.

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Букмекеры прогнозируют, что зрители у экранов не увидят большого количества забитых мячей. Котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.79, а на "больше 2,5 голов" – 2.02. Значит, с вероятностью в 53 процента сегодня будет забито два или меньше гола.

Вероятные авторы голов в составе "Зари":

Владислав Кабаев – 4.00 (коэффициент на "забьет гол")

Артем Громов – 4.40

Владислав Кочергин – 4.70

Игорь Чайковский – 6.00

Дмитрий Хомченовский – 6.50

Вероятные авторы голов в составе "Динамо":

Назарий Русин – 2.50

Георгий Цитаишвили – 3.20

Беньямин Вербич – 3.20

Виталий Буяльский – 5.50

Сергей Сидорчук – 5.50

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