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"Заря" – "Динамо": прогноз букмекеров на матч за второе место в Премьер-лиге

13 июня, 15:04

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Котировки на результат матча, количество и авторство голов

Сегодня многое может проясниться в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. "Заря" и "Динамо", набравшие по 49 очков в 25 матчах, в очной встрече попробуют улучшить свою позиции в битве за квалификацию Лиги чемпионов. Матч пройдет в Запорожье на пустой "Славутич-Арене" и начнется в 17:00, а смотреть онлайн "Заря" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Эксперты считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Динамо" равен 1.97, на победу "Зари" – 3.90, а на ничью – 3.50. Таким образом, вероятность результата матча аналитиками подсчитана следующая: победа "Зари" 24 процента, ничья 27 процентов, победа "Динамо" 48 процентов.

Читайте также: Где смотреть матч "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины

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Букмекеры прогнозируют, что зрители у экранов не увидят большого количества забитых мячей. Котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.79, а на "больше 2,5 голов" – 2.02. Значит, с вероятностью в 53 процента сегодня будет забито два или меньше гола.

Вероятные авторы голов в составе "Зари":

В тренде
"Динамо" – "Александрия": онлайн ключевого матча 25-го тура чемпионата Украины
  • Владислав Кабаев – 4.00 (коэффициент на "забьет гол")
  • Артем Громов – 4.40
  • Владислав Кочергин – 4.70
  • Игорь Чайковский – 6.00
  • Дмитрий Хомченовский – 6.50

Вероятные авторы голов в составе "Динамо":

  • Назарий Русин – 2.50
  • Георгий Цитаишвили – 3.20
  • Беньямин Вербич – 3.20
  • Виталий Буяльский – 5.50
  • Сергей Сидорчук – 5.50

Смотрите обзор первого украинского "Класичного", которое прошло после послабления карантина:

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Источник: Сегодня|Спорт

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